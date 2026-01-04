Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 4 января 2026Мир

В США раскрыли правду о причинах атаки на Венесуэлу

Дэвис: Причины атаки США на Венесуэлу полностью сфабрикованы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

США совершили атаку на Венесуэлу под надуманным предлогом. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано», — подчеркнул он.

Дэвис отметил, что обстоятельства нападения на латиноамериканскую страну говорят сами за себя. Он также добавил, что если бы подобное было совершено против США, то в Вашингтоне вряд ли молчали бы.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции. По ее мнению, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро представляет собой попытку Вашингтона оказать давление на все страны Латинской Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России рассказали о новых правилах использования водительского удостоверения

    ВСУ потеряли в Сумской области подразделение «полка смерти»

    Врач предупредил любителей гулять без шапки зимой

    Раскрыты новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

    Россиянам назвали лучшие методы борьбы с похмельем

    В США раскрыли правду о причинах атаки на Венесуэлу

    В США объяснили жесткие условия этапирования Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok