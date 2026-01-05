5 января в мире отмечают Международный день бойскаутов и День кетодиеты. Православные вспоминают десять святых мучеников Критских. Свой день рождения отмечает музыкант Мэрилин Мэнсон. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 5 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день бойскаутов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Скаут» в переводе с английского означает «разведчик». Основателем этого движения считается генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, который прославился во время англо-бурской войны. Будучи комендантом одной из крепостей в Южной Африке, он сформировал вспомогательное подразделение из местных мальчиков, которые занимались разведкой и работали в качестве посыльных. Вернувшись на родину, Баден-Пауэлл написал книгу «Разведка для мальчиков», а в 1907 году основал в Великобритании Движение скаутов.

День кетодиеты

Кетогенная, или кетодиета — это система питания, в которой основу рациона составляют жиры, а количество углеводов резко ограничивается. Придумал ее врач клиники Мейо (Mayo Clinic) Рассел Уайлдер еще в 1921 году как эффективную методику лечения детей с эпилепсией. В качестве противосудорожной терапии ее применяли на протяжении почти десяти лет, вплоть до изобретения специальных противоэпилептических препаратов.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 января

Международный разгрузочный день;

День работников социальной защиты в Республике Беларусь;

Национальный день сценаристов в США.

Какой церковный праздник 5 января

День памяти десяти святых мучеников Критских

Согласно преданию, десять святых мучеников Критских — Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест — пострадали в III веке при императоре Декии. В то время правитель Крита жестоко преследовал местную Церковь. Однажды перед ним предстали десять христиан, которые твердо исповедали свою веру на суде и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали пыткам, но чудом они остались в живых. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры, а затем всех святых обезглавили.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 января

Предпразднство Рождества Христова (2-6 января);

День памяти святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;

День памяти преподобного Нифонта, епископа Кипрского;

День памяти преподобного Павла, епископа Неокесарийского;

День памяти равноапостольного Наума Охридского.

Приметы на 5 января

В народе 5 января — Федулов день. На Руси в это время пекли обрядовое печенье, которое заворачивали в чистую материю и убирали вплоть до Рождества.

На крышах висит много длинных и частых сосулек — к хорошему урожаю.

Какая погода в этот день – такой она будет и весь ноябрь.

Животные ведут себя беспокойно — к сильным морозам.

Кто родился 5 января

Советский писатель-натуралист является автором более 60 книг о природе. В числе его лучших произведений: «Белые тигры», «Иду я по лесу», «Необыкновенный зверь», «Сорочьи сказки», «Лесные невидимки», «Под шапкой-невидимкой» и другие.

Мэрилин Мэнсон (57 лет)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Американский музыкант получил широкую известность благодаря своим эпатажным образам и ярким представлениям на концертах. Свой сценический псевдоним он сформировал, сложив имена двух знаковых для Америки фигур: актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона — тем самым сочетая в себе «прекрасное» и «ужасное».

Кто еще родился 5 января