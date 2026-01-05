5 января в мире отмечают Международный день бойскаутов и День кетодиеты. Православные вспоминают десять святых мучеников Критских. Свой день рождения отмечает музыкант Мэрилин Мэнсон. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 5 января — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день бойскаутов
«Скаут» в переводе с английского означает «разведчик». Основателем этого движения считается генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, который прославился во время англо-бурской войны. Будучи комендантом одной из крепостей в Южной Африке, он сформировал вспомогательное подразделение из местных мальчиков, которые занимались разведкой и работали в качестве посыльных. Вернувшись на родину, Баден-Пауэлл написал книгу «Разведка для мальчиков», а в 1907 году основал в Великобритании Движение скаутов.
День кетодиеты
Кетогенная, или кетодиета — это система питания, в которой основу рациона составляют жиры, а количество углеводов резко ограничивается. Придумал ее врач клиники Мейо (Mayo Clinic) Рассел Уайлдер еще в 1921 году как эффективную методику лечения детей с эпилепсией. В качестве противосудорожной терапии ее применяли на протяжении почти десяти лет, вплоть до изобретения специальных противоэпилептических препаратов.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 января
- Международный разгрузочный день;
- День работников социальной защиты в Республике Беларусь;
- Национальный день сценаристов в США.
Какой церковный праздник 5 января
День памяти десяти святых мучеников Критских
Согласно преданию, десять святых мучеников Критских — Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест — пострадали в III веке при императоре Декии. В то время правитель Крита жестоко преследовал местную Церковь. Однажды перед ним предстали десять христиан, которые твердо исповедали свою веру на суде и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали пыткам, но чудом они остались в живых. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры, а затем всех святых обезглавили.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 января
- Предпразднство Рождества Христова (2-6 января);
- День памяти святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;
- День памяти преподобного Нифонта, епископа Кипрского;
- День памяти преподобного Павла, епископа Неокесарийского;
- День памяти равноапостольного Наума Охридского.
Приметы на 5 января
В народе 5 января — Федулов день. На Руси в это время пекли обрядовое печенье, которое заворачивали в чистую материю и убирали вплоть до Рождества.
- На крышах висит много длинных и частых сосулек — к хорошему урожаю.
- Какая погода в этот день – такой она будет и весь ноябрь.
- Животные ведут себя беспокойно — к сильным морозам.
Кто родился 5 января
Николай Сладков (1920-1996)
Советский писатель-натуралист является автором более 60 книг о природе. В числе его лучших произведений: «Белые тигры», «Иду я по лесу», «Необыкновенный зверь», «Сорочьи сказки», «Лесные невидимки», «Под шапкой-невидимкой» и другие.
Мэрилин Мэнсон (57 лет)
Американский музыкант получил широкую известность благодаря своим эпатажным образам и ярким представлениям на концертах. Свой сценический псевдоним он сформировал, сложив имена двух знаковых для Америки фигур: актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона — тем самым сочетая в себе «прекрасное» и «ужасное».
Кто еще родился 5 января
- Виктор Лебедев (1935-2021) — советский и российский композитор;
- Умберто Эко (1932-2016) — итальянский философ и писатель;
- Брэдли Купер (51 год) — американский актер;
- Хаяо Миядзаки (85 лет) — японский режиссер-аниматор;
- Василий Соломин (1953-1997) — первый советский чемпион мира по боксу в легком весе.