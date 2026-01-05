Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 5 января 2026Мир

Европе предрекли конец при одном условии

Премьер Польши Туск: Европе придет конец, если она не продолжит вооружаться
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Если Европа будет слабой и разделенной, даже союзники перестанут воспринимать ее всерьез, и тогда объединению придет конец. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — написал политик.

Таким образом он отреагировал на последние действия США в отношении Венесуэлы, а также на слова главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях Вашингтона на входящую в состав Дании Гренландию.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в строительстве четвертого рейха. Ее уличили в невольном развале Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового главу СБУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Иностранное судно запросило помощь в российской акватории Черного моря

    В России спасли птицу из ледяного плена

    Европе предрекли конец при одном условии

    В Москве спасли упавшую с 8-го этажа кошку

    В России задумали ввести льготные тарифы в такси для многодетных семей

    Европейская страна не поддержала заявление Евросоюза об операции США в Венесуэле

    Президент Колумбии захотел взяться за оружие после слов Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok