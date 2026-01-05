Европе предрекли конец при одном условии

Премьер Польши Туск: Европе придет конец, если она не продолжит вооружаться

Если Европа будет слабой и разделенной, даже союзники перестанут воспринимать ее всерьез, и тогда объединению придет конец. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — написал политик.

Таким образом он отреагировал на последние действия США в отношении Венесуэлы, а также на слова главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях Вашингтона на входящую в состав Дании Гренландию.

