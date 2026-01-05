Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 5 января 2026Мир

В Европе фон дер Ляйен обвинили в строительстве четвертого рейха

Финский политик Мема обвинил фон дер Ляйен в строительстве четвертого рейха
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз (ЕС) в четвертый рейх, заявил ТАСС член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, фон дер Ляйен, видящая единственный способ поддержания мира в Европе в создании «четвертого рейха», сама того не подозревая, помогает президенту России Владимиру Путину. Российский лидер становится свидетелем развала ЕС, хотя сам ничего не сделал во вред объединению.

Мема напомнил, что изначально ЕС основали для содействия миру, а теперь фон дер Ляйен перевооружает Европу и намерена создать европейскую армию. И хотя председатель ЕК часто заявляет, что наибольшей угрозой для Европы является Россия, по факту она, как и глава евродипломатии Кая Каллас, является реальной угрозой распада ЕС.

Ранее Европу четвертым рейхом назвал американский миллиардер Илон Маск. В своем сообщении в социальной сети X он репостнул запись, где пользовательница выразила подобное мнение. Маск, в свою очередь, добавил фразу «В значительной степени».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Популярного в России блогера ограбили в Париже

    Трамп не исключил проведения «венесуэльской операции» еще в одной стране

    На Западе высказались о связи России с операцией США в Венесуэле

    В Европе фон дер Ляйен обвинили в строительстве четвертого рейха

    Главком ВСУ отправил отца на Новый год в подмосковную клинику

    Финляндию обвинили в лицемерии после заявления об атаке США на Венесуэлу

    Зеленский заявил о двух сценариях развития конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok