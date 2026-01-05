Финский политик Мема обвинил фон дер Ляйен в строительстве четвертого рейха

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз (ЕС) в четвертый рейх, заявил ТАСС член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, фон дер Ляйен, видящая единственный способ поддержания мира в Европе в создании «четвертого рейха», сама того не подозревая, помогает президенту России Владимиру Путину. Российский лидер становится свидетелем развала ЕС, хотя сам ничего не сделал во вред объединению.

Мема напомнил, что изначально ЕС основали для содействия миру, а теперь фон дер Ляйен перевооружает Европу и намерена создать европейскую армию. И хотя председатель ЕК часто заявляет, что наибольшей угрозой для Европы является Россия, по факту она, как и глава евродипломатии Кая Каллас, является реальной угрозой распада ЕС.

Ранее Европу четвертым рейхом назвал американский миллиардер Илон Маск. В своем сообщении в социальной сети X он репостнул запись, где пользовательница выразила подобное мнение. Маск, в свою очередь, добавил фразу «В значительной степени».