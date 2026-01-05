Реклама

Главком ВСУ отправил отца на Новый год в подмосковную клинику

Shot: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в подмосковную клинику
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил своего отца Станислава Прокофьевича на лечение в частную подмосковную клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в конце декабря 86-летнему Сырскому-старшему стало хуже. Врачи диагностировали пожилому человеку пневмонию. Курс лечения и реабилитации отца в частной клинике обошелся сыну примерно в миллион рублей.

Кроме того, Сырский-младший оказал содействие в перевозке отца из Владимира в Подмосковье. В результате Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате одной из частных клиник. К настоящему времени врачам удалось стабилизировать состояние его здоровья. Пожилому пациенту назначили поддерживающую терапию. По словам медиков, есть серьезный риск того, что отец главкома ВСУ больше не сможет ходить.

Сырский-младший регулярно оказывает денежную помощь живущему в России отцу. Во второй половине июля 2025 года стало известно, что главком ВСУ отправил родителям миллион рублей на лечение Станислава Прокофьевича. Последний продолжительное время борется с опухолью головного мозга.

