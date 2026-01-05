Реклама

Мадуро назвал себя честным человеком

Марина Совина
Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании в Нью-Йорке назвал себя честным человеком. Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава республики отверг выдвинутые против него обвинения, заявив о своей невиновности. «Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны», — добавил он.

Ранее стало известно, что Мадуро обязали явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. На данный момент времени венесуэльский лидер не просит освобождения, однако его защита будет добиваться этого с залогом.

