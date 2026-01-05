Реклама

04:07, 5 января 2026

План Трампа по возрождению нефтяной отрасли Венесуэлы оценили

План Трампа по возрождению нефтяной отрасли Венесуэлы обойдется в $100 млрд
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по возрождению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы обойдется в 100 миллиардов долларов. Такую оценку дало агентство Bloomberg.

Уточняется, что реализация этого плана под руководством США может оказаться многолетним и сложным процессом.

По словам директора по энергетической политике Латинской Америки Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди, инфраструктура нефтедобычи страны оказалась в плачевном состоянии — для ее восстановления понадобится инвестировать около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия.

«Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции», — подчеркнул Мональди.

Ранее Трамп заявил, что США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.

