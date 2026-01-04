Похищенного Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео

Похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро показательно провезли по улицам Нью-Йорка и запечатлели на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «ЕЖ».

Очевидцы засняли, как кортеж с бронетехникой передвигается по перекрытой улице мегаполиса под крики толпы. Когда журналисты и фотографы обнаружили автомобиль с Мадуро, они начали бежать за колонной, после чего военные закрыли распахнутую дверь транспорта.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове. Лидера Боливарианской Республики запечатлели вместе с людьми, у которых были замечены надписи на куртках «Управление по борьбе с наркотиками» (DEA, Drug Enforcement Administration) и «Служба внутренней безопасности» (HSI, Homeland Security Investigations).