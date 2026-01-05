Раскрыт размер пенсии Байдена

NYP: Размер пенсии Байдена составляет 417 тысяч долларов в год

Бывшему президенту США Джо Байдену назначили самую крупную государственную пенсию среди всех бывших глав Белого дома. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Отмечается, что пенсионные выплаты Байдену составят около 417 тысяч долларов в год, что превышает его президентскую зарплату. По данным издания, размер пенсии бывшего американского лидера оказался вдвое выше, чем у другого экс-президента США Барака Обамы.

Вице-президент американского национального фонда налогоплательщиков Демиан Брэди пояснил, что благодаря многолетней политической карьере политик смог рассчитывать на крупные выплаты сразу из двух пенсионных фондов уже в первый год после ухода со своего поста президента.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом с использованием автопера. По его словам, использование бывшим главой государства авторучки ставит под вопрос его способность принимать решения и осознанно подписывать указы.