Раскрыта подозреваемая в подрыве машины военного в Киеве

СБУ сообщает о задержании подозреваемой в подрыве машины военного в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемую в подрыве автомобиля военного в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В течение нескольких часов после взрыва на столичной Оболони была задержана 25-летняя женщина. Украинская сторона настаивает, что она связана с Россией. По версии СБУ, подозреваемая совершила подрыв ради полутора тысяч долларов. Она собрала взрывное устройство по инструкции и заложила под машину военного.

В результате взрыва он и его знакомая получили травмы.

Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару. Днем 5 января также стало известно, что экс-глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал заявление об уходе.