Раскрыты сроки начала суда над Мадуро

Bloomberg: Суд над Мадуро и его женой в США может начаться не ранее 2027 года

Слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в суде США могут начаться не раньше 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, перед началом слушаний по сути дела ожидается проведение нескольких предварительных заседаний, на которых стороны будут обмениваться доказательствами и подавать ходатайства.

Адвокатом Мадуро является Барри Поллак, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. За Флорес выступает Марк Донелли. При необходимости ответчики могут сменить своего адвоката. Также отмечается, что освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Мадуро. Следующее заседание запланировано на 17 марта.