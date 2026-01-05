Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 5 января 2026Мир

Раскрыты сроки начала суда над Мадуро

Bloomberg: Суд над Мадуро и его женой в США может начаться не ранее 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

Слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в суде США могут начаться не раньше 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, перед началом слушаний по сути дела ожидается проведение нескольких предварительных заседаний, на которых стороны будут обмениваться доказательствами и подавать ходатайства.

Адвокатом Мадуро является Барри Поллак, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. За Флорес выступает Марк Донелли. При необходимости ответчики могут сменить своего адвоката. Также отмечается, что освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Мадуро. Следующее заседание запланировано на 17 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В Москве подготовили более 700 километров лыжных трасс

    В США обратились с призывом к ООН

    Настоятель храма пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области

    Более полусотни беспилотников попытались нанести удар по России

    Трамп согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро

    Раскрыты сроки начала суда над Мадуро

    В Гренландии оценили риски быть завоеванными США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok