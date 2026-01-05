Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 5 января 2026Мир

«Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

В США состоялось первое заседание по делу Мадуро
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

В понедельник, 5 января, в Нью-Йорке состоялось первое судебное заседание по делу задержанного в ходе операции США в Венесуэле лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Президенту предоставили слово: он отрицал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны

Николас Мадуропрезидент Венесуэлы

По мнению Мадуро, то, что с ним произошло, нельзя назвать иначе, как похищение. Он подчеркнул, что считает себя военнопленным. Как стало известно, президент республики нанял адвоката Барри Поллака, который известен своими успешными делами. В частности, он в суде защищал основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Поллаку удалось добиться того, чтобы прокуратура США пошла на сделку с Ассанжем, благодаря которой он был освобожден. Кроме того, Поллак смог добиться оправдания экс-бухгалтера обанкротившейся корпорации Enron Майкла Крауца.

Суд пошел на уступки Мадуро

Мадуро доставили в суд в кандалах, но без наручников. На заседании он говорил на испанском, пользуясь услугами переводчика. В ходе судебного процесса Мадуро согласовали посещение консульских работников Венесуэлы. Кроме того, как сообщает CNN, лидер Боливарианской Республики попросил, чтобы ему позволили оставить у себя заметки, которые он делал в ходе заседания. «Я бы хотел попросить о том, чтобы к моим заметкам отнеслись с уважением и чтобы мне разрешили их сохранить», — сказал Мадуро. Перед тем, как покинуть зал суда, он показал свои заметки судебному приставу, и тот разрешил их оставить.

Материалы по теме:
«Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией
«Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией
3 января 2026
«Схватили посреди ночи». Раскрыты подробности поимки Мадуро спецназом США. Президент Венесуэлы спал
«Схватили посреди ночи». Раскрыты подробности поимки Мадуро спецназом США. Президент Венесуэлы спал
3 января 2026

Следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта. Лидер Венесуэлы пока будет находиться под стражей. Как сообщил его адвокат, пока ему не удалось добиться освобождения своего подзащитного под залог, однако в дальнейшем он планирует это сделать.

ООН обвинила США в несоблюдении международного права

В ООН уже оценили задержание и суд над президентом Венесуэлы. Как считает генсек организации Антониу Гутерриш, военная операция, проведенная Соединенными Штатами в Боливарианской Республике, нарушала нормы международного права.

Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены во время военной операции, имевшей место 3 января

Антониу Гутерришгенсек ООН

Кроме того, в офисе генсека подчеркнули, что США никак не предоставили ООН никакого обоснования проведенной операции. От американской стороны не поступало и никаких официальных разъяснений.

Сейчас международная организация собирает информацию о всех последствиях на земле в результате операции США в Боливарианской Республике. В частности, специалисты организации уточняют число жертв среди мирного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Власти Германии ответили на слова Медведева о похищении Мерца

    Мадуро и его жене понадобилась медпомощь

    Экономист призвал США остановить морскую блокаду Венесуэлы

    Стало известно о возможных травмах Мадуро

    Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

    Во Франции признали неспособность Украины победить военным путем

    В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok