«Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

В США состоялось первое заседание по делу Мадуро

В понедельник, 5 января, в Нью-Йорке состоялось первое судебное заседание по делу задержанного в ходе операции США в Венесуэле лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Президенту предоставили слово: он отрицал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны Николас Мадуро президент Венесуэлы

По мнению Мадуро, то, что с ним произошло, нельзя назвать иначе, как похищение. Он подчеркнул, что считает себя военнопленным. Как стало известно, президент республики нанял адвоката Барри Поллака, который известен своими успешными делами. В частности, он в суде защищал основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Поллаку удалось добиться того, чтобы прокуратура США пошла на сделку с Ассанжем, благодаря которой он был освобожден. Кроме того, Поллак смог добиться оправдания экс-бухгалтера обанкротившейся корпорации Enron Майкла Крауца.

Суд пошел на уступки Мадуро

Мадуро доставили в суд в кандалах, но без наручников. На заседании он говорил на испанском, пользуясь услугами переводчика. В ходе судебного процесса Мадуро согласовали посещение консульских работников Венесуэлы. Кроме того, как сообщает CNN, лидер Боливарианской Республики попросил, чтобы ему позволили оставить у себя заметки, которые он делал в ходе заседания. «Я бы хотел попросить о том, чтобы к моим заметкам отнеслись с уважением и чтобы мне разрешили их сохранить», — сказал Мадуро. Перед тем, как покинуть зал суда, он показал свои заметки судебному приставу, и тот разрешил их оставить.

Следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта. Лидер Венесуэлы пока будет находиться под стражей. Как сообщил его адвокат, пока ему не удалось добиться освобождения своего подзащитного под залог, однако в дальнейшем он планирует это сделать.

ООН обвинила США в несоблюдении международного права

В ООН уже оценили задержание и суд над президентом Венесуэлы. Как считает генсек организации Антониу Гутерриш, военная операция, проведенная Соединенными Штатами в Боливарианской Республике, нарушала нормы международного права.

Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены во время военной операции, имевшей место 3 января Антониу Гутерриш генсек ООН

Кроме того, в офисе генсека подчеркнули, что США никак не предоставили ООН никакого обоснования проведенной операции. От американской стороны не поступало и никаких официальных разъяснений.

Сейчас международная организация собирает информацию о всех последствиях на земле в результате операции США в Боливарианской Республике. В частности, специалисты организации уточняют число жертв среди мирного населения.