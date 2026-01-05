Реклама

21:23, 5 января 2026Мир

Мадуро обязали явиться в суд для слушаний

Reuters: Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро должен явиться в суд в суд 17 марта для проведения слушаний, сообщает Reuters.

Адвокат Мадуро сообщил суду в Нью-Йорке, что пока не добился освобождения своего подзащитного под залог. В то же время, защита уведомила суд, что позже они будут добиваться освобождения президента Венесуэлы под залог. Адвокат жены Мадуро заявил, что она получила травмы во время похищения, в частности ушиб ребер.

Ранее суд Нью-Йорка разрешил Мадуро посещение консульских работников Венесуэлы. На данный момент времени венесуэльский лидер не просит освобождения. Однако его защита будет добиваться этого с залогом.

