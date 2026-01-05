Реклама

Началось заседание по делу Мадуро

Fox News: Суд Нью-Йорка начал заседание по делу Мадуро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Суд Нью-Йорка начал заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был похищен в результате операции американских военных 3 января. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе», — приводит телеканал слова главы государства. Обращался он к судье на испанском языке, используя услуги переводчика.

Мадуро также добавил, что считает себя «порядочным человеком». Уточняется, что после речь президента была прервана судьей.

Ранее телеканал CNN сообщал, что вертолет, на борту которого находится задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился у здания суда в Нью-Йорке. После приземления представители правоохранительных органов США сопроводили Мадуро в микроавтобус. Задержанный глава латиноамериканского государства с наручниками на руках был одет в коричневый костюм.

