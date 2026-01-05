Реклама

16:25, 5 января 2026

Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

CNN: Вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вертолет, на борту которого находится задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился у здания суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN.

После приземления представители правоохранительных органов США сопроводили Мадуро в микроавтобус. Задержанный глава латиноамериканского государства с наручниками на руках был одет в коричневый костюм. «Ожидается, что сейчас он направляется в суд», — отмечается в материале.

Отмечается, что первое заседание суда по делу Мадуро возглавит 92-летний старший судья Южного округа Нью-Йорка Элвин Хеллерштейн. На должность федерального судьи его назначил в 1998 году на тот момент действующий президент США Билл Клинтон. Ранее сообщалось, что за содействие распространению и продаже наркотиков в США Мадуро может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков.

Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны. Вместе с ним в США доставили первую леди республики Силию Флорес. В ходе операции, совершенной в субботу, 3 января, американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.

