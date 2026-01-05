Президент Венесуэлы на заседании суда назвал себя военнопленным

Мадуро в ходе судебного заседания в США назвал себя военнопленным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в США заявил, что по-прежнему остается лидером Боливарианской Республики и назвал себя военнопленным. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны», — процитировало издание слова Мадуро. Он также подчеркнул, что не согласен с обвинениями, которые были выдвинуты против него.

Ранее суд Нью-Йорка разрешил Мадуро посещение консульских работников Венесуэлы. Уточняется, что Мадуро обязали явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.