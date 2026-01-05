ООН начала собирать информацию о жертвах на земле при операции США в Венесуэле

ООН собирает и изучает всю информацию о последствиях операции США в Венесуэле на земле. Об этом сообщили в офисе генсека организации, отвечая на вопрос о жертвах в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

«Мы пытаемся собрать больше информации на земле о произошедшем», — сообщили в офисе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны. Вместе с ним в США доставили первую леди республики Силию Флорес. В ходе операции, совершенной в субботу, 3 января, американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.