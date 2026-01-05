В ООН высказались об отсутствии обоснования операции США в Венесуэле

ООН не получала от Вашингтона никакого обоснования операции США в Венесуэле, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в офисе генсека организации Антониу Гутерриша, никаких официальных разъяснений от США касательно проведения военной операции в Венесуэле не было.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Парламентарий назвал атаку США на южноамериканскую страну военной операцией по «смене неугодного Вашингтону режима».