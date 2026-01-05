Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 5 января 2026Мир

В ООН высказались об отсутствии обоснования операции США в Венесуэле

Офис Гутерриша: ООН не получала от США обоснования их операции в Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

ООН не получала от Вашингтона никакого обоснования операции США в Венесуэле, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в офисе генсека организации Антониу Гутерриша, никаких официальных разъяснений от США касательно проведения военной операции в Венесуэле не было.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Парламентарий назвал атаку США на южноамериканскую страну военной операцией по «смене неугодного Вашингтону режима».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро нанял успешного адвоката

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Адвокат Мадуро высказался о его освобождении

    Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

    Премьер Чехии резко отреагировал на критику посла Украины

    В российском регионе резко повысили размер единовременных выплат контрактникам

    Мадуро обязали явиться в суд для слушаний

    Президент Венесуэлы на заседании суда назвал себя военнопленным

    Мадуро назвал себя честным человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok