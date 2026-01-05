Мадуро нанял успешного адвоката

Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, прославившегося успешными делами. Об этом сообщает AP.
Юрист является партнером вашингтонской компании Harris, St. Laurent & Wechsler. Поллак успешно отстаивал интересы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, который в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой. Благодаря ей он смог выйти из тюрьмы на свободу.
Также этот адвокат добился оправдания бывшего бухгалтера обанкротившейся корпорации Enron Майкла Крауца, которого обвиняли в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.
Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали вписать в соглашение признание им вины и отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Ассанж, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.