21:00, 5 января 2026Мир

Мадуро нанял успешного адвоката

Задержанный США президент Венесуэлы Мадуро нанял адвоката, освободившего Ассанжа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, прославившегося успешными делами. Об этом сообщает AP.

Юрист является партнером вашингтонской компании Harris, St. Laurent & Wechsler. Поллак успешно отстаивал интересы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, который в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой. Благодаря ей он смог выйти из тюрьмы на свободу.

Также этот адвокат добился оправдания бывшего бухгалтера обанкротившейся корпорации Enron Майкла Крауца, которого обвиняли в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.

Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали вписать в соглашение признание им вины и отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Ассанж, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.

