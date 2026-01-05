Мадуро нанял успешного адвоката

Задержанный США президент Венесуэлы Мадуро нанял адвоката, освободившего Ассанжа

Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, прославившегося успешными делами. Об этом сообщает AP.

Юрист является партнером вашингтонской компании Harris, St. Laurent & Wechsler. Поллак успешно отстаивал интересы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, который в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой. Благодаря ей он смог выйти из тюрьмы на свободу.

Также этот адвокат добился оправдания бывшего бухгалтера обанкротившейся корпорации Enron Майкла Крауца, которого обвиняли в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.

Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали вписать в соглашение признание им вины и отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Ассанж, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.