Россия
04:31, 5 января 2026Россия

Россиян перед разводом будут отправлять на обязательную медиацию

В России хотят ввести обязательную медиацию до развода для повышения демографии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти России подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных конфликтов с применением медиации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством страны план по реализации семейной и демографической политике.

Кроме того, перед разводом предлагается проведение обязательной информационной встречи с медиатором не только супругов, но и детей.

Исходя из инициативы, на время медиации будет приостановлено производство по спору, которое рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

Данные изменения планируется вносить в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Также в рамах изменений планируется создание единого реестра медиаторов, в том числе по урегулированию семейных конфликтов и споров с участием детей.

Реализовать инициативу планируют в 2026-2027 годах.

О необходимости обязательной примирительной процедуры для разводящихся пар заявляла еще в октябре 2025 года первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

