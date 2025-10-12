Россия
В Госдуме предложили обязательно примирять россиян при разводе

Депутат Буцкая: Примирение при разводе в РФ должно стать обязательным для пар
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Примирительная процедура для разводящихся пар в России должна носить обязательный характер. Об этом заявила журналистам ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как отметила парламентарий, подобную инициативу Минюста с участием примирителя она поддерживает, поскольку медиатор --это тот человек, который помогает договориться и «особенно медиаторы нужны в тех ситуациях, когда в семье есть дети».

По ее словам, в Москве работает очень сильная служба медиации. Специалисты слышат каждую сторону и способствует тому, что стороны могут договориться по тем или иным вопросам. Если семья все же не сможет сохраниться, то пара хотя бы не испортит отношения, однако глобальная задача состоит в том, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше, уточнила Буцкая.

В июне сообщалось, что глава Минюста Константин Чуйченко предложил ввести «вправляющего мозги» медиатора для разводящихся пар. По словам руководителя ведомства, обязательная медиация при разводах является той историей, на которую необходимо акцентировать внимание и которую нужно поддержать. Он выразил уверенность в том, что медиацию по семейным делам нужно ввести на законодательном уровне.

Ранее в кабмин внесли проект закона, предполагающий обязательную консультацию с психологом для пар перед разводом. В 2024 году пошлина на развод в России выросла в восемь раз — с 650 до 5000 рублей.

