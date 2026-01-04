Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 4 января 2026Мир

Рубио рассказал о влиянии России на Венесуэлу

Рубио: Венесуэла не должна быть хабом операций для России, Ирана и Китая
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал главный страх Вашингтона после военной операции Соединенных Штатов против Венесуэлы. Его слова приводит американский телеканал NBC.

По его заявлению, Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций для России, Китая и Ирана. В этой связи чиновник упомянул и кубинских агентов разведки, якобы контролирующих страну.

Ранее Марко Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы на фоне ударов американцев по Венесуэле. Когда речь зашла о новых атаках в будущем, политик в своей речи заявил, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему.

Незадолго до этого американский госсекретарь объяснил, почему США приняли решение провести военную операцию против Венесуэлы. По его словам, такая необходимость была обусловлена борьбой с наркоторговцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    ВСУ начали притворяться мирным населением у Красноармейска

    Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы Трампа

    Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

    Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

    В Сургуте нашли тело известного врача

    BMW врезалась в остановку с людьми в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok