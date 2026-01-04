Рубио рассказал о влиянии России на Венесуэлу

Рубио: Венесуэла не должна быть хабом операций для России, Ирана и Китая

Госсекретарь США Марко Рубио назвал главный страх Вашингтона после военной операции Соединенных Штатов против Венесуэлы. Его слова приводит американский телеканал NBC.

По его заявлению, Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций для России, Китая и Ирана. В этой связи чиновник упомянул и кубинских агентов разведки, якобы контролирующих страну.

Ранее Марко Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы на фоне ударов американцев по Венесуэле. Когда речь зашла о новых атаках в будущем, политик в своей речи заявил, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему.

Незадолго до этого американский госсекретарь объяснил, почему США приняли решение провести военную операцию против Венесуэлы. По его словам, такая необходимость была обусловлена борьбой с наркоторговцами.