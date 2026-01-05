Реклама

19:33, 5 января 2026

Стало известно о смерти бывшего руководителя газеты «Советский спорт»

На 75-м году умер спортивный журналист Гескин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС

Скончался на 75-м году жизни спортивный журналист Владимир Гескин. Об этом сообщает в своем Telegram-канале олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

«У него был редкий талант — учить. И при этом он был очень добрым человеком», — написала она.

Гескин окончил факультет журналистики МГУ, работал в спортивной журналистике с 1974 года, уточняет ТАСС. Он руководил газетой «Советский спорт» и стоял у основания издания «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось об уходе на 94-м году жизни легендарной ленинградской балерины Эммы Минченок.

