Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:48, 5 января 2026Культура

Ушла из жизни легендарная российская балерина

На 94-м году жизни скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Б.Манушин / РИА Новости

На 94-м году жизни 4 января скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила балетный критик Ольга Федорченко.

Федорченко отметила, что Минченок была нежной, поэтичной, тонкой и негромкой, но, если один раз ее видишь — не забудешь никогда.

«Один из самых счастливых балетных и семейных союзов Ленинграда был Эммы Минченок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актером Малого оперного театра (Михайловский театр). Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе», — написала Федорченко.

Эмма Минченок в разные годы исполняла партии Жизели, Катерины в «Каменном цветке», Марии в «Бахчисарайском фонтане», а также Жемчужины в балете «Конек-Горбунок». Многие критики отмечали ее лирическую манеру и выразительность танца.

Ранее стало известно о смерти управляющего оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженного артиста России Романа Улыбина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ написал заявление об уходе

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ушла из жизни легендарная российская балерина

    Северная Корея успешно испытала гиперзвуковые ракеты

    В украинском городе после прилета пропал свет

    В Венесуэле вспыхнули протесты из-за похищения Мадуро

    На Западе раскрыли неожиданную причину вторжения США в Венесуэлу

    Военблогер сообщил о прилетах «Гераней» по Украине

    В США раскрыли публичный сигнал Мадуро перед похищением из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok