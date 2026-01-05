Ушла из жизни легендарная российская балерина

На 94-м году жизни скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок

На 94-м году жизни 4 января скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила балетный критик Ольга Федорченко.

Федорченко отметила, что Минченок была нежной, поэтичной, тонкой и негромкой, но, если один раз ее видишь — не забудешь никогда.

«Один из самых счастливых балетных и семейных союзов Ленинграда был Эммы Минченок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актером Малого оперного театра (Михайловский театр). Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе», — написала Федорченко.

Эмма Минченок в разные годы исполняла партии Жизели, Катерины в «Каменном цветке», Марии в «Бахчисарайском фонтане», а также Жемчужины в балете «Конек-Горбунок». Многие критики отмечали ее лирическую манеру и выразительность танца.

Ранее стало известно о смерти управляющего оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженного артиста России Романа Улыбина.