Культура
01:24, 4 января 2026Культура

Скончался заслуженный артист России Улыбин

Умер заслуженный артист РФ Роман Улыбин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илона Хварцкия / Sputnik / РИА Новости

Умер управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист РФ Роман Улыбин. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти не уточняется. «Он был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», — отметили в театре.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее народный артист РСФСР, иллюзионист Эмиль Кио скончался в возрасте 87 лет. В 1991-м он стал председателем Союза цирковых деятелей России, этот пост он занимал до 2016 года.

