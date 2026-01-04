Скончался заслуженный артист России Улыбин

Умер заслуженный артист РФ Роман Улыбин

Умер управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист РФ Роман Улыбин. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти не уточняется. «Он был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», — отметили в театре.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

