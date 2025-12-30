Умер народный артист РСФСР Эмиль Кио

Эдгард Запашный сообщил о смерти известного иллюзиониста Эмиля Кио

Народный артист РСФСР, иллюзионист Эмиль Кио скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Запашный выразил соболезнования родным и поклонникам Кио. Причины смерти иллюзиониста не уточняются.

Эмиль Кио — сын знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио. Вместе с братом Игорем он продолжил династию цирковых артистов. Кио был удостоен звания народного артиста в 1990 году. В 1991-м он стал председателем Союза цирковых деятелей России, этот пост он занимал до 2016 года.