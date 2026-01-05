Стало известно о травмах жены Мадуро

Fox News: Защита жены Мадуро сообщила об ушибе ребер, полученном при похищении

Защита жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес сообщила об ушибе ребер, который она получила при захвате американскими военными. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Невиновна, я полностью невиновна», — сказала первая леди страны.