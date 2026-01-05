Реклама

Стало известно о травмах жены Мадуро

Fox News: Защита жены Мадуро сообщила об ушибе ребер, полученном при похищении
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Защита жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес сообщила об ушибе ребер, который она получила при захвате американскими военными. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Невиновна, я полностью невиновна», — сказала первая леди страны.

