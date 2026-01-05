Реклама

Трамп высказался о гениальности Маска

Трамп назвал Маска на 80 % супергением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска «на 80 процентов супергением», которому тоже свойственно ошибаться. Об этом политик рассказал во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

«Илон — замечательный. Я говорю про Илона, что он на 80 процентов супергений, а остальные его 20 процентов совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений», — объяснил Трамп.

Ранее Илон Маск признался, что заплатил в казну так много налогов, что компьютер налоговой службы США не выдержал и сломался.

До этого сообщалось, что бизнесмен стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Новый рекорд был связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla.

