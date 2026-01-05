Реклама

Трампу пообещали народный гнев в случае новой войны

Президент Петро: Трамп встретит народный гнев, если вторгнется в Колумбию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретит «народный гнев», если вторгнется в Колумбию под предлогом борьбы с наркоторговлей. Об этом написал президент страны Густава Петро в своем аккаунте социальной сети X.

«Я не наркоторговец. Мое единственное имущество — это семейный дом, за который я до сих пор плачу из своей зарплаты. Мои банковские выписки были опубликованы. Никто не сможет сказать, что я потратил больше, чем составляет моя зарплата. Я не жадный», — указал глава государства.

Петро добавил, что «верит в свой народ» и ждет «народный гнев» в случае своего ареста, так как остается популярным президентом. Он добавил, что борется с наркоторговлей, что делает претензии Трампа несостоятельными.

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением к Петро. Хозяин Белого дома отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

