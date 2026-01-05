Соскин: Кадровые решения Зеленского подрывают Украину

Кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского подрывают Украину и показывают его некомпетентность. С критикой выступил бывший советник главы республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Он убирает тех, у которых все спокойно. Скажите, это какой кадровый подход? Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его убирать. Это совершенно немощные люди, совершенно неспособные к каким-то управленческим решениям», — раскритиковал Соскин.

По его словам, кадровая политика Зеленского направлена на создание лояльного круга лиц, что подчеркивает разгром системы управления на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский ожидает обязательное военное присутствие Великобритании и Франции на Украине. Он уточнил, что речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке армии оружием и некоторых других аспектах.