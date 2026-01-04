Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:07, 4 января 2026Бывший СССР

Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

Зеленский ожидает военного присутствия Великобритании и Франции на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на территории страны сразу после прекращения огня. Он высказался об этом в ходе встречи с журналистами, которую транслировал канал «Новини Live».

Он напомнил, что главенствующими в «коалиции желающих» являются Париж и Лондон. «Вот их присутствие военное — оно обязательно... Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — заявил украинский лидер.

Как указал Зеленский, речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке армии средствами и оружием, технологиях, разведке, тренировочных миссиях.

Ранее Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт на Украине. Он рассказал, что встретился с представителями стран «коалиции желающих», в ходе мероприятия обсудили последовательность дальнейших шагов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

    На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

    В России заявили о формировании особой цивилизации

    Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

    Лавров исполнил желания двух российских подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok