Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

Зеленский ожидает военного присутствия Великобритании и Франции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на территории страны сразу после прекращения огня. Он высказался об этом в ходе встречи с журналистами, которую транслировал канал «Новини Live».

Он напомнил, что главенствующими в «коалиции желающих» являются Париж и Лондон. «Вот их присутствие военное — оно обязательно... Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — заявил украинский лидер.

Как указал Зеленский, речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке армии средствами и оружием, технологиях, разведке, тренировочных миссиях.

Ранее Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт на Украине. Он рассказал, что встретился с представителями стран «коалиции желающих», в ходе мероприятия обсудили последовательность дальнейших шагов.