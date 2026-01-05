В России предложили создать антиамериканский военный блок из пяти стран

Военкор Сладков призвал создать антиамериканский военный блок

Российский военкор Александр Сладков предложил создать антиамериканский военный блок. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, в объединение должны входить Россия, Иран, Куба, Китай и Северная Корея. Он отметил, что считает эту идею своевременной и логичной.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи, подчеркнул он.