Россия
22:47, 5 января 2026Россия

В России предложили создать антиамериканский военный блок из пяти стран

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Российский военкор Александр Сладков предложил создать антиамериканский военный блок. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, в объединение должны входить Россия, Иран, Куба, Китай и Северная Корея. Он отметил, что считает эту идею своевременной и логичной.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи, подчеркнул он.

