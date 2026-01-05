В России заявили об осуждении акта международной агрессии США в отношении Венесуэлы

Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Его слова передает ТАСС.

По его словам, разбой в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи, добавил Небензя.

Ранее россиян предостерегли от путешествий в Венесуэлу после вооруженной агрессии США. С соответствующим заявлением выступило Минэкономразвития России. Туроператорам и турагентам рекомендовали приостановить продажу туров в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки.

3 января сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.