Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 5 января 2026Россия

В России заявили об осуждении акта международной агрессии США в отношении Венесуэлы

Небензя: Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ariana Cubillos / AP

Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Его слова передает ТАСС.

По его словам, разбой в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи, добавил Небензя.

Ранее россиян предостерегли от путешествий в Венесуэлу после вооруженной агрессии США. С соответствующим заявлением выступило Минэкономразвития России. Туроператорам и турагентам рекомендовали приостановить продажу туров в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки.

3 января сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сменил главу СБУ вопреки протестам генералов. Спецслужбу возглавил автор операции «Паутина»

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    В России подскочила цена на спортивный костюм задержанного президента Венесуэлы

    Вероятность военного столкновения стран Латинской Америки и США оценили

    Генсек ООН жестко высказался об атаке США на Венесуэлу

    В России заявили об осуждении акта международной агрессии США в отношении Венесуэлы

    По делу о смерти приехавшей из Италии в Россию блогерши предъявили обвинение

    Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта 6 и 7 января

    Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok