Россиян предостерегли от поездок в Венесуэлу

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в Венесуэлу из-за агрессии США

Россиян предостерегли от путешествий в Венесуэлу после вооруженной агрессии США. С соответствующим заявлением выступило Минэкономразвития (МЭР) России, которое опубликовано на сайте ведомства.

Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу туров в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки. В МЭР убедительно просят участников отрасли в обязательном порядке информировать туристов, собирающихся туда, о текущей ситуации в стране.

Российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, напомнили в ведомстве. В этом случае возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

Американские военные нанесли удары по важным объектам Венесуэлы и вывезли президента страны Николаса Мадуро с женой.