Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:59, 5 января 2026Путешествия

Россиян предостерегли от поездок в Венесуэлу

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в Венесуэлу из-за агрессии США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Россиян предостерегли от путешествий в Венесуэлу после вооруженной агрессии США. С соответствующим заявлением выступило Минэкономразвития (МЭР) России, которое опубликовано на сайте ведомства.

Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу туров в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки. В МЭР убедительно просят участников отрасли в обязательном порядке информировать туристов, собирающихся туда, о текущей ситуации в стране.

Российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, напомнили в ведомстве. В этом случае возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

Американские военные нанесли удары по важным объектам Венесуэлы и вывезли президента страны Николаса Мадуро с женой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

    Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

    В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

    Бывшая помощница Байдена раскрыла его настоящее отношение к России

    Стал известен новый главный тренер «Спартака»

    Совершено нападение на дом вице-президента США

    В России оценили сроки создания буферной зоны на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok