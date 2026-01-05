Реклама

В России заявили об «оплеухе» Трампа европейским странам

Сенатор Клишас: Трамп отвесил очередную оплеуху европейским вассалам
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп «отвесил очередную оплеуху европейским вассалам», которые высказались о демократии в Венесуэле и прокомментировали нелегитимность правления главы страны Николаса Мадуро. Об этом сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.

«Трамп отвесил очередную оплеуху европейским вассалам, которые позволили себе поговорить о поддержке "демократии" в Венесуэле и "нелегитимности" Мадуро, оправдывая действия хозяина. Хозяин сказал — сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Кроме того, он порассуждал о дальнейшей судьбе венесуэльской нефти американского разлива. Сенатор предположил, что теперь Европа либо введет на топливо полное эмбарго, либо установит определенный ценовой потолок.

Ранее Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всему Западному полушарию. Он призвал страны Европы приготовиться к тому, что теперь уклад вещей может измениться.

