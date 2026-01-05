Подполковник Перейра: США успешно провели операцию в Венесуэле из-за спутников

США успешно провели военную операцию в Венесуэле из-за спутников, которые помогли воссоздать место атаки. Об этом заявил подполковник венесуэльских вооруженных сил Эдгар Алехандро Луго Перейра, передает РИА Новости.

«Это был хорошо спланированный, хирургический удар американских войск, поддержанный их стратегическими возможностями спутниковой связи. Они широко использовали спутниковое позиционирование», — отметил эксперт.

Перейра добавил, что без подобной информации и знания географической местности невозможно провести операцию подобного уровня.

Ранее бывший американский посол в Азербайджане Мэтью Брайза заявил, что военная операция США против Венесуэлы, в ходе которой был похищен президент страны Николас Мадуро, стала «тревожным прецедентом». Он добавил, что у США была серия провальных вторжений в Афганистан и Ирак, где попытка восстановить их американскими войсками закончилась провалом. Экс-посол напомнил, что президент США Дональд Трамп сам называл эти примеры ошибками, но при этом заявил о готовности помочь Венесуэле в управлении собственной страной.