Власти Германии ответили на слова Медведева о похищении Мерца

В правительстве Германии осудили слова Медведева о возможном похищении Мерца

Власти Германии прокомментировали слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев о возможном похищении немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле подчеркнул, что Берлин «самым решительным образом осуждает подобные угрозы».

Он также заявил о «надежной защите» Мерца, добавив, что правительство не видит необходимости в усилении мер безопасности.

Ранее Медведев в разговоре с ТАСС, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, допустил захват лидеров других стран, в том числе Мерца. При этом он отметил, что похищение немецкого канцлера «может стать отличным сюжетным поворотом», подчеркнув, что если это произойдет, то «будет не жалко».