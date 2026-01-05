Зеленский назначил Кислицу замглавы офиса президента

Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу замглавы офиса президента

Владимир Зеленский назначил заместителя главы МИД Сергея Кислицу замглавы офиса президента. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП. Указ опубликован на сайте президента», — отмечается в сообщении.

28 ноября прошлого года Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Его уход с поста связали с расследованием масштабного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. После президент Украины назначил действующего главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым главой ОП.

По мнению агентства Bloomberg, Зеленский мог назначить Буданова главой своего офиса не по собственному желанию, а пытаясь снизить политическое давление на себя. Авторы материала отмечают, что в последнее время давление на украинского лидера растет, в частности, из-за коррупционного скандала, разгоревшегося в стране. Кроме того, президентом недовольно общество из-за того, что Вооруженные силы Украины терпят крах на фронте.