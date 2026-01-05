Реклама

12:45, 5 января 2026

Зеленский назначил Кислицу замглавы офиса президента

Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу замглавы офиса президента
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Владимир Зеленский назначил заместителя главы МИД Сергея Кислицу замглавы офиса президента. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП. Указ опубликован на сайте президента», — отмечается в сообщении.

28 ноября прошлого года Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Его уход с поста связали с расследованием масштабного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. После президент Украины назначил действующего главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым главой ОП.

По мнению агентства Bloomberg, Зеленский мог назначить Буданова главой своего офиса не по собственному желанию, а пытаясь снизить политическое давление на себя. Авторы материала отмечают, что в последнее время давление на украинского лидера растет, в частности, из-за коррупционного скандала, разгоревшегося в стране. Кроме того, президентом недовольно общество из-за того, что Вооруженные силы Украины терпят крах на фронте.

