6 января в мире празднуют неофициальный День любителей хурмы и День объятий. У православных — Рождественский сочельник. День рождения отмечают модель Ирина Шейк и актер Адриано Челентано. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День любителей хурмы

В переводе с латыни название ягоды означает «божественный огонь» или «пища богов». И это неслучайно — вопреки стереотипам, качественная и спелая хурма не должна «вязать». Это сладкий и сочный плод, богатый кальцием, калием, фосфором, железом, витаминами A, C, E и группы B, а также другими полезными веществами.

Всемирный день детей-сирот войны

День установлен по инициативе французской гуманитарной организации SOS Enfants en Detresse. В настоящее время, почти каждый шестой ребенок в мире растет в зоне вооруженных столкновений. Стресс, психологические и физические травмы, потеря одного кормильца или обоих родителей — День детей-сирот войны призван привлечь внимание к этим проблемам.

День объятий

По мнению психологов, объятия не только дарят приятные эмоции, но и позволяют избежать серьезных болезней. Этот нежный жест способствует выработке целого комплекса гормонов, в числе которых серотонин, снижающий риск развития болезней сердца и сосудов, помогающий бороться с лишним весом, улучшающий настроение, укрепляющий иммунитет и продлевающий жизнь. Еще в процессе объятий выделяется дофамин, который помогает сохранять спокойствие, способствует повышению мотивации и улучшает настроение.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 января

День яблони;

День «Уберите елку» в США;

День марунов на Ямайке.

Какой церковный праздник 6 января

Рождественский сочельник

Это последний, самый строгий день Рождественского поста и время приготовления к празднику. Название «сочельник» произошло от древнерусского слова «сочьньникъ» — так называлась постная лепешка на конопляном масле. 6 января в православных семьях готовят праздничный ужин, в котором должно быть 12 постных блюд — по числу апостолов, присутствовавших на Тайной Вечере. Сам ужин начинается только после появления на небе первой звезды, возвещающей о рождении Иисуса Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 января

День памяти преподобного Николая Славянина;

День памяти преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии;

Католическое Богоявление.

Приметы на 6 января

На Руси в Рождественский сочельник было принято колядовать. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, и получали за это угощения. В некоторых регионах России эта традиция до сих пор жива.

Много звезд на небе — к богатому приплоду скота, обилию ягод и грибов в лесу;

Ясный день также сулит хороший урожай летом;

Метель предвещает богатые сборы меда.

Кто родился 6 января

Жанна д’Арк (1412-1431)

Национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны с Англией. Ее мученическая смерть стала символом французского патриотизма. В 1920 году Папа Римский причислил Орлеанскую деву к лику Святых.

Ирина Шейк (40 лет)

Российская супермодель и актриса, первая отечественная манекенщица, которая снялась для обложки американского спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сейчас Ирина Шейк считается одной самых сексуальных моделей мира и настоящей иконой индустрии моды.

