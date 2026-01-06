Реклама

Мир
02:16, 6 января 2026

Американские дипломаты сравнили события в Венесуэле с оккупацией

WP: Некоторые американские дипломаты сравнили события в Венесуэле с оккупацией
Марина Совина
Фото: Pixabay

Некоторые американские дипломаты заявили, что не желают работать в посольстве США в Каракасе, если оно откроется, поскольку считают это подобным представлению оккупационных сил. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента.

Собеседник издания отметил, что некоторые опытные дипломаты США готовы работать в американском посольстве в Венесуэле, тогда как другие отказались от этой возможности, считая, что это было бы схоже с тем, чтобы «представлять оккупационные силы».

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которых обвиняют в наркоторговле. Они были вывезены из республики и доставлены в Соединенные Штаты. Лидера Боливарианской республики поместят в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди.

