«Большая семерка» обсудит поставки редкоземельных металлов

Reuters: Страны G7 12 января обсудят поставки редкоземельных металлов

Страны «Большой семерки» (G7) 12 января в Вашингтоне обсудят поставки редкоземельных металлов. Об этом сообщает Reuters.

«Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить поставки редкоземельных металлов», — говорится в сообщении.

Как сообщил один из источников агентства, одним из пунктов обсуждения станет установление минимальных цен на редкоземельные металлы. Отмечается, что страны G7 за исключением Японии в значительной степени или полностью зависят от поставок материалов из Китая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает G7 отжившим и деградирующим форматом. По его словам, Россия не заинтересована в восстановлении членства в организации, однако намерена развивать сотрудничество в рамках «Большой двадцатки».