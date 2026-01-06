Реклама

10:12, 6 января 2026

Вероятность новых операций США в Латинской Америке оценили

Политолог Коновалова-Алхименкова: Новые операции США теоретически возможны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Новые операции США в странах Латинской Америки теоретически возможны, но зависят от многих факторов. На это в комментарии для «Ленты.ру» указала старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

По словам политолога, для этого необходимо обеспечить внутриполитический консенсус в самих США, но пока даже в рядах трампистов нет единого мнения по новым вторжениям. С другой стороны, в отличие от Венесуэлы режимы в других латиноамериканских странах более прочные и проведение операций приведет к многочисленным издержкам.

«Вторжение в Мексику, где картели действительно контролируют целые сегменты государства и вооружены до зубов, привело бы к большим потерям для американцев и вызвало бы чудовищный гуманитарный кризис на границе», — рассказала эксперт.

Ранее политолог Борис Межуев связал будущее Венесуэлы с китайским фактором. По его мнению, от реакции КНР будет зависеть, как будут разворачиваться события после похищения президента страны Николаса Мадуро.

