В Европе оценили последствия претензий США на Гренландию

Премьер Дании Фредериксен: Притязания США на Гренландию закончатся распадом НАТО

Если Соединенные Штаты продолжат претендовать на Гренландию, это обернется распадом НАТО. Об этом в интервью телеканалу TV2 заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет Associated Press.

По мнению главы датского кабмина, дальнейшие притязания Дональда Трампа на остров приведут к расколу НАТО. «Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится», — цитирует Фредериксен издание. Под этим премьер-министр подразумевает все усилия НАТО по обеспечению безопасности в регионе с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее Метте Фредериксен выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу, в котором заявила о бессмысленности разговоров о захвате Дании и потребовала прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».