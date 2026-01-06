Из московского ТЦ эвакуировали 950 человек

Из торгово‑развлекательного центра (ТРЦ) «РИО» Севастопольский на юго‑западе Москвы эвакуировали 950 посетителей из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По данным канала, причиной стало возгорание жира в вентиляции кафе, есть несильное задымление. В результате происшествия никто не пострадал. «Сотрудники МЧС по автолестнице заливают вентиляцию, чтобы она не вспыхнула вновь», — говорится в сообщении.

