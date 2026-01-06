Реклама

21:26, 6 января 2026Россия

Из московского ТЦ эвакуировали 950 человек

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Из торгово‑развлекательного центра (ТРЦ) «РИО» Севастопольский на юго‑западе Москвы эвакуировали 950 посетителей из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По данным канала, причиной стало возгорание жира в вентиляции кафе, есть несильное задымление. В результате происшествия никто не пострадал. «Сотрудники МЧС по автолестнице заливают вентиляцию, чтобы она не вспыхнула вновь», — говорится в сообщении.

Ранее 6 января на Шелепихинской набережной в Москве нашли пять гранат в черном пакете. Опасную находку обнаружил мужчина в нежилом помещении.

В августе в Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» начался сильный пожар.

