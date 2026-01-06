Медведев предупредил врагов России в поздравлении с Рождеством

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил врагов России в своем поздравлении с Рождеством. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«С Рождеством Христовым, Русский мир! Don't play games with Russia [не играйте в игры с Россией]», — написал он в поздравительной открытке. Надпись на двух языках размещена на фоне Храма Христа Спасителя.

Ранее заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле прокомментировал слова Медведева о возможном похищении немецкого канцлера Фридриха Мерца. По его словам, Берлин «самым решительным образом осуждает подобные угрозы».