08:37, 6 января 2026Россия

Минобороны раскрыло детали ночной атаки Украины на Россию

МО: Средства ПВО за ночь уничтожили 129 украинских БПЛА над 22 регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минувшей ночью Украина выпустила почти 130 беспилотников самолетного типа по 22 регионам России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 29 — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью, еще пятнадцать — над Белгородской. Кроме того, было уничтожено 13 беспилотников над Ярославской областью, десять — над Новгородской, девять — над Смоленской.

По семь дронов перехватили над территориями Курской и Пензенской областей, по шесть — над Тверской областью и Башкортостаном, по пять — над Астраханской и Ростовской областями.

Четыре беспилотника сбили над Калужской областью, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями и по одному — над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, Татарстаном и Крымом.

Ранее стало известно, что украинский дрон попал в жилой дом в Твери. Обломок попал в окна одной из квартир, один человек не выжил.

