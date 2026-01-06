Реклама

Россия
15:31, 6 января 2026Россия

Патриарх Кирилл обратился к неверующим в преддверии Рождества

Патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество открыть свои сердца Богу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с традиционным посланием в преддверии Рождества. Его текст опубликован на сайте Московского патриархата.

Адресатами обращения патриарха стали в том числе неверующие. Он призвал их подумать о боге в праздник мира, надежды и тихой радости. «Откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16)», — заявил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что в России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран. По его словам, особенность современной русской цивилизации заключается в объединении передовой науки и достаточно развитой экономики «с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя».

