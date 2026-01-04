Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 4 января 2026Россия

В России заявили о формировании особой цивилизации

Патриарх Кирилл: В России формируется особая цивилизация
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, особенность современной русской цивилизации заключается в объединении передовой науки и достаточно развитой экономики «с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя». Патриарх добавил, что Россия будет непобедимой, сильной и благополучной, пока духовные ценности страны сочетаются с научными достижениями и материальными благами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

    На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

    В России заявили о формировании особой цивилизации

    Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

    Лавров исполнил желания двух российских подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok