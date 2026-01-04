В России заявили о формировании особой цивилизации

Патриарх Кирилл: В России формируется особая цивилизация

В России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, особенность современной русской цивилизации заключается в объединении передовой науки и достаточно развитой экономики «с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя». Патриарх добавил, что Россия будет непобедимой, сильной и благополучной, пока духовные ценности страны сочетаются с научными достижениями и материальными благами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.