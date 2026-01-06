Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 6 января 2026Мир

Премьер Дании предупредила о «конце всего» в случае нападения на Гренландию

Премьер Дании Фредериксен: Если США нападут на Гренландию, все закончится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в случае нападения США на Гренландию «все закончится». О последствиях такого шага она высказалась в интервью Danmarks radio.

«Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится», — считает Фредериксен. Она также усомнилась в том, что американский президент Дональд Трамп откажется от идеи завладеть Гренландией, отметив, что политик «настроен серьезно».

Премьер добавила, что во время телефонного разговора с Трампом донесла до него позицию Копенгагена о недопустимости аннексии ни одной из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.

Ранее газета Politico писала, что США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. По ее данным, это может произойти перед промежуточными выборами в Штатах в ноябре и к 250-летию независимости страны 4 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Стало известно об экстренном возвращении генсека ООН в США

    США объявили новую эпоху противостояния сверхдержав

    Россиянам рассказали о схемах мошенничества с гаданием на Рождество

    Мерц назвал критической ситуацию в немецкой экономике

    Глава Пентагона раскрыл число участвовавших в захвате Мадуро человек

    В Бразилии надругались над флагом США

    В одной европейской стране задумались о войне с США после слов о Западном полушарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok