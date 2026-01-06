Премьер Дании предупредила о «конце всего» в случае нападения на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в случае нападения США на Гренландию «все закончится». О последствиях такого шага она высказалась в интервью Danmarks radio.

«Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится», — считает Фредериксен. Она также усомнилась в том, что американский президент Дональд Трамп откажется от идеи завладеть Гренландией, отметив, что политик «настроен серьезно».

Премьер добавила, что во время телефонного разговора с Трампом донесла до него позицию Копенгагена о недопустимости аннексии ни одной из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.

Ранее газета Politico писала, что США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы. По ее данным, это может произойти перед промежуточными выборами в Штатах в ноябре и к 250-летию независимости страны 4 июля.