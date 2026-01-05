Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 5 января 2026Мир

В США заявили о возможном установлении контроля над Гренландией в ближайшие месяцы

Politico: США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы, пишет американская газета Politico.

По данным издания, это может произойти в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости США 4 июля. Эксперты и чиновники, опрошенные изданием, назвали риск «реальным и серьезным».

По их словам, методы американского руководства, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария. Специалисты отметили, что вместо военной операции США могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В Москве подготовили более 700 километров лыжных трасс

    В США обратились с призывом к ООН

    Настоятель храма пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области

    Более полусотни беспилотников попытались нанести удар по России

    Трамп согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро

    Раскрыты сроки начала суда над Мадуро

    В Гренландии оценили риски быть завоеванными США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok