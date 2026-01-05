В США заявили о возможном установлении контроля над Гренландией в ближайшие месяцы

Politico: США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы

США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы, пишет американская газета Politico.

По данным издания, это может произойти в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости США 4 июля. Эксперты и чиновники, опрошенные изданием, назвали риск «реальным и серьезным».

По их словам, методы американского руководства, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария. Специалисты отметили, что вместо военной операции США могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов.